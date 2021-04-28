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Михайлюк допоміг “Оклахомі” перервати серію поразок в НБА

Михайлюк допоміг “Оклахомі” перервати серію поразок в НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У матчі регулярного чемпіонату НБА проти “Бостона”, “Оклахома” Святослава Михайлюка змогла здобути першу перемогу за 15 поєдинків (119:115), повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.

Деталі

Михайлюк провів на паркеті 18 хвилин, за які зміг набрати 6 очок (0/3 двоочкових, 2/5 триочкових), зробити 4 підбирання, 4 передачі та 2 перехоплення за 2 фолів.

З 21-ю перемогою в активі і 41-ю поразкою в пасиві, “Оклахома” перебуває на 13-й сходинці Західної конференції.

Доповнення

Цього сезону середні показники українця становлять 7,9 очок, 2,5 підбирання при 2,1 передачі за 19,9 хвилини.

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