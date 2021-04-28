Михайлюк допоміг “Оклахомі” перервати серію поразок в НБА

Деталі

Михайлюк провів на паркеті 18 хвилин, за які зміг набрати 6 очок (0/3 двоочкових, 2/5 триочкових), зробити 4 підбирання, 4 передачі та 2 перехоплення за 2 фолів.

З 21-ю перемогою в активі і 41-ю поразкою в пасиві, “Оклахома” перебуває на 13-й сходинці Західної конференції.

Доповнення

Цього сезону середні показники українця становлять 7,9 очок, 2,5 підбирання при 2,1 передачі за 19,9 хвилини.