"Мы недостаточно сделали после оккупации Крыма" - экс-директор ЦРУ объяснил, почему путин решил начать войну против Украины

Реакция США на оккупацию Россией Крыма была недостаточной. Вывод войск из Афганистана показал отсутствие стратегического терпения. Это дало возможность путину надеяться, что он не понесет ответственности за вторжение в Украину. Такое мнение высказал экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус во время презентации книги "Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины" платформе издания Washington Post, пишет УНН.

Думаю, что одна из причин, почему владимир путин, видимо, решил, что ему удастся избежать ответственности за это мощное вторжение в Украину, заключается в том, что мы не сделали достаточно после оккупации Крыма. Мы вышли из Афганистана, он это видел, мы не имели стратегического терпения, и так далее. Вот почему, я думаю, что президент Байден неоднократно заявляет, что мы должны помочь Тайваню. - отмечает Петреус.

Также во время презентации книги, которую он написал в соавторстве с членом британской Палаты лордов Эндрю Робертсом, Петреус объяснил, почему не удалось нынешнее украинское контрнаступление в этом году.

Почему Украина оказалась в такой ситуации, как сейчас на поле боя? Наши танки только недавно добрались до них. Наша задержка в принятии решений по M1, задержки с одобрением танков Leopard, мы задержали решение по кассетным боеприпасам, которые могли быть очень полезными, системы ракет большего радиуса действия для реактивных систем залпового огня, и наконец самолеты западного образца. - говорит Петреус.

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