"Мы недостаточно сделали после оккупации Крыма" - экс-директор ЦРУ объяснил, почему путин решил начать войну против Украины
Киев • УНН
Дэвид Петреус раскритиковал США за недостаточную реакцию на российскую оккупацию Крыма и поспешный вывод войск из Афганистана, предположив, что это подбодрило Путина в отношении Украины. Он также связал эти действия с необходимостью поддержки Тайваня и подробно остановился на факторах, способствующих вызовам, с которыми сталкивается Украина на поле боя.
Реакция США на оккупацию Россией Крыма была недостаточной. Вывод войск из Афганистана показал отсутствие стратегического терпения. Это дало возможность путину надеяться, что он не понесет ответственности за вторжение в Украину. Такое мнение высказал экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус во время презентации книги "Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины" платформе издания Washington Post, пишет УНН.
Думаю, что одна из причин, почему владимир путин, видимо, решил, что ему удастся избежать ответственности за это мощное вторжение в Украину, заключается в том, что мы не сделали достаточно после оккупации Крыма. Мы вышли из Афганистана, он это видел, мы не имели стратегического терпения, и так далее. Вот почему, я думаю, что президент Байден неоднократно заявляет, что мы должны помочь Тайваню. - отмечает Петреус.
Также во время презентации книги, которую он написал в соавторстве с членом британской Палаты лордов Эндрю Робертсом, Петреус объяснил, почему не удалось нынешнее украинское контрнаступление в этом году.
Почему Украина оказалась в такой ситуации, как сейчас на поле боя? Наши танки только недавно добрались до них. Наша задержка в принятии решений по M1, задержки с одобрением танков Leopard, мы задержали решение по кассетным боеприпасам, которые могли быть очень полезными, системы ракет большего радиуса действия для реактивных систем залпового огня, и наконец самолеты западного образца. - говорит Петреус.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский говорит, что война находится в новой фазе на фоне приближения зимы - AP
"Мы недостаточно сделали после оккупации Крыма" - экс-директор ЦРУ объяснил, почему путин решил начать войну против Украины
Дэвид Петреус раскритиковал США за недостаточную реакцию на российскую оккупацию Крыма и поспешный вывод войск из Афганистана, предположив, что это подбодрило Путина в отношении Украины. Он также связал эти действия с необходимостью поддержки Тайваня и подробно остановился на факторах, способствующих вызовам, с которыми сталкивается Украина на поле боя.
Папа Франциск призывает отказаться от ископаемого топлива на климатическом саммите ООН
Папа Франциск призывал к действиям по борьбе с изменением климата во время саммита ООН, выступая за отказ от использования ископаемого топлива. Проблемы со здоровьем не позволили ему присутствовать на саммите, но он выразил солидарность в видеообращении.
Лед начал трескаться под ногами: на Волыни на водоеме спасены двое детей
В селе Гряды на местном водоеме двое детей звали на помощь. Прибыв к месту вызова спасатели достали детей на берег и передали медикам, после осмотра их забрали родители.
Украина призывает МАГАТЭ принять срочные меры для прекращения ядерного терроризма на Запорожской АЭС
Уполномоченный по правам человека призывает МАГАТЭ принять меры против российского ядерного терроризма на Запорожской АЭС после очередного полного отключения электроэнергии для питания реакторов.
50 лучших онлайн-курсов станут доступны на украинском языке бесплатно
Prometheus в партнерстве с Министерством образования Украины и при поддержке Посольства США запустит бесплатные онлайн-курсы на украинском языке, включая лучшие программы Гарварда, Массачусетского технологического института и других университетов.
Пять лет колонии строгого режима за донат полку Калиновского: в беларуси осудили мужчину
Белорусский суд приговорил Александра Гончарова к 5 годам колонии строгого режима за финансирование "Полка Калиновского".
В МАГАТЭ отреагировали на 8 блекаут на Запорожской АЭС
На Запорожской атомной электростанции произошло восьмое отключение электроэнергии. Охлаждение реактора осуществлялось с помощью дизельных генераторов. МАГАТЭ отметило это событие как напоминание о рисках в сфере ядерной безопасности.
Цена биткойна превысила 39 000 долларов впервые с мая 2022 года
Цена биткоина впервые с 4 мая 2022 года превысила отметку 39 тыс. долл. Стоимость Ethereum также выросла и достигла 2 180 долларов.
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,6: объявлено предупреждение о цунами
На Филиппинах произошла серия землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. На острове Минданао и на юго-востоке Японии было объявлено предупреждение о цунами.
Подоляк рассказал, при каких условиях возможно открытие аэропорта "Борисполь"
Украинский международный аэропорт "Борисполь" возобновит свою работу, как только будет достигнута стабильная ситуация с безопасностью, что предусматривает усиление противоракетной обороны и защиты от беспилотников для противодействия российским атакам. Американская компания AECOM окажет помощь в реконструкции аэропорта.