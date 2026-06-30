Международный союз конькобежцев допустил спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом говорится в заявлении ISU, передает УНН.

Детали

"Спортсмены, представляющие Россию и Беларусь, смогут участвовать в соревнованиях без атрибутов государственного признания, а именно: национальных флагов, национальной формы и национальных гимнов.

Участие будет возможно при условии отсутствия доказательств нарушения нейтрального статуса спортсменов, что подчеркивает приоритет честного спорта на льду", – говорится в сообщении.

В союзе заявили, что будут постоянно пересматривать условия проведения соревнований под эгидой ISU и ослаблять ограничения только в тех случаях, когда будут убеждены, что это не вызовет никаких проблем с безопасностью или честностью соревнований.

Также ISU оставляет за собой право возобновить или усилить ограничительные меры, если такие ситуации возникнут.

"Совет ISU продолжает призывать к прекращению всех текущих конфликтов в мире и осуждает вооруженные конфликты.

ISU оказала финансовую поддержку украинским фигуристам через различные инициативы, в частности Программу развития ISU, взносы в пользу Украинской федерации фигурного катания и программу поддержки перемещенных фигуристов.

В настоящее время Совет ISU рассматривает следующий этап этой поддержки", – добавили в союзе.

Напомним

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение, которое немедленно вступает в силу, согласно которому спортсмены из России и Беларуси всех возрастных групп имеют право участвовать в соревнованиях.