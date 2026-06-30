Международный союз конькобежцев допустил спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе

$44.850.0151.170.04
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 1016 просмотра
Рожденные в укрытии: как функционирует бомбоубежище родильного домаPhoto
Эксклюзив
13:31 • 6668 просмотра
Уровень безработицы в Украине: условия выплат и как получить помощь
10:42 • 25451 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo
10:06 • 27749 просмотра
ЕС направил 3,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках 90-миллиардного кредита
30 июня, 08:14 • 26346 просмотра
Спецоперация "Бюджет": за две недели установлено 1,2 млрд грн ущерба государству, больше всего в топливно-энергетическом комплексеVideo
30 июня, 07:42 • 30691 просмотра
Графики отключений света на фоне жары будут с 17:00 до 22:00 - Минэнерго
30 июня, 06:33 • 28513 просмотра
Более 43 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясений в ВенесуэлеVideo
30 июня, 03:55 • 24911 просмотра
Один из самых богатых людей Китая приговорен в США к 30 годам тюрьмы за мошенничество на $1 млрд
29 июня, 19:46 • 27823 просмотра
ЕС вводит таможенный сбор на небольшие посылки из-за дешёвого импорта из Китая
Эксклюзив
29 июня, 14:02 • 33064 просмотра
путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+32°
4.6м/с
40%
750мм
Популярные новости
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto30 июня, 06:24 • 38916 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 23479 просмотра
В Киеве масштабное ДТП - столкнулись пять автомобилей, есть погибшая и пострадавшиеPhoto09:24 • 16147 просмотра
Китай "настойчиво" призвал россию и Украину возобновить переговоры09:37 • 16309 просмотра
Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства11:28 • 16052 просмотра
публикации
Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства11:28 • 16121 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo10:42 • 25429 просмотра
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto30 июня, 06:24 • 38981 просмотра
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах29 июня, 12:27 • 49352 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 92449 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 23526 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 63123 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 78817 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 89774 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 126003 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Международный союз конькобежцев допустил спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях без национальных символов. Участие возможно при условии соблюдения нейтрального статуса.

Международный союз конькобежцев допустил спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом говорится в заявлении ISU, передает УНН.

Детали

"Спортсмены, представляющие Россию и Беларусь, смогут участвовать в соревнованиях без атрибутов государственного признания, а именно: национальных флагов, национальной формы и национальных гимнов.

Участие будет возможно при условии отсутствия доказательств нарушения нейтрального статуса спортсменов, что подчеркивает приоритет честного спорта на льду", – говорится в сообщении.

В союзе заявили, что будут постоянно пересматривать условия проведения соревнований под эгидой ISU и ослаблять ограничения только в тех случаях, когда будут убеждены, что это не вызовет никаких проблем с безопасностью или честностью соревнований.

Также ISU оставляет за собой право возобновить или усилить ограничительные меры, если такие ситуации возникнут.

"Совет ISU продолжает призывать к прекращению всех текущих конфликтов в мире и осуждает вооруженные конфликты.

ISU оказала финансовую поддержку украинским фигуристам через различные инициативы, в частности Программу развития ISU, взносы в пользу Украинской федерации фигурного катания и программу поддержки перемещенных фигуристов.

В настоящее время Совет ISU рассматривает следующий этап этой поддержки", – добавили в союзе.

Напомним

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение, которое немедленно вступает в силу, согласно которому спортсмены из России и Беларуси всех возрастных групп имеют право участвовать в соревнованиях.

Павел Башинский

СпортНовости Мира