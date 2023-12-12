Сегодня, 12 декабря, с 2017 года по инициативе Организации Объединенных Наций отмечается Международный день нейтралитета, пишет УНН.

Цель события - призвать страны мира к превентивной дипломатии, разрешению споров мирными путями, предотвращению конфликтов для общественного международного мира и безопасности.

Из-за кровавой войны, которую россия начала против Украины, смысл сегодняшнего события можно поставить под сомнение.

На данный момент, своими призывами к миру и нейтралитету ООН, фактически, потакает агрессору.

С 2016 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения здоровья отмечается День всеобщего медицинского обеспечения.

Цель события - способствовать обеспечению доступа к базовому набору медицинских услуг для всех без исключения жителей нашей планеты.

Благодаря повышению доступности медицины и работе врачей, за последние несколько лет средняя продолжительность жизни увеличилась в мире на 8% - с 59 до 63 лет.

Это сегодня можно отметить День работника розничной торговли. торговли. Событие возникло в 2011 году в Индии, а к первому празднованию присоединились около 20 тысяч сотрудников различных магазинов.

Сейчас к своему профессиональному празднику ежегодно во многих странах мира приобщаются не менее 6-ти миллионов людей, работающих в сфере розничной торговли. розничной торговли.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Спиридона Тримифунтского, который жил на Кипре в III-IV веках.

Спиридон родился в сельской семье, и с детства пас домашний скот. За свою любовь к животным и чуткость получил от Господа дар исцеления и чудотворения.

По преданию, Спиридон мог оживлять мертвых. Также, считается, что во время засухи на Кипре, он молитвами вызывал дождь.

Именины 12 ноября празднуют Спиридон, Александр.