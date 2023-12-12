Международный день нейтралитета, Всемирный день всеобщего медицинского обеспечения. Что еще можно отметить 12 декабря
Киев • УНН
Сегодня, 12 декабря, с 2017 года по инициативе Организации Объединенных Наций отмечается Международный день нейтралитета. На данный момент, своими призывами к миру и нейтралитету ООН, фактически, потакает российскому агрессору.
Сегодня, 12 декабря, с 2017 года по инициативе Организации Объединенных Наций отмечается Международный день нейтралитета, пишет УНН.
Цель события - призвать страны мира к превентивной дипломатии, разрешению споров мирными путями, предотвращению конфликтов для общественного международного мира и безопасности.
Из-за кровавой войны, которую россия начала против Украины, смысл сегодняшнего события можно поставить под сомнение.
На данный момент, своими призывами к миру и нейтралитету ООН, фактически, потакает агрессору.
С 2016 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения здоровья отмечается День всеобщего медицинского обеспечения.
Цель события - способствовать обеспечению доступа к базовому набору медицинских услуг для всех без исключения жителей нашей планеты.
Благодаря повышению доступности медицины и работе врачей, за последние несколько лет средняя продолжительность жизни увеличилась в мире на 8% - с 59 до 63 лет.
Это сегодня можно отметить День работника розничной торговли. торговли. Событие возникло в 2011 году в Индии, а к первому празднованию присоединились около 20 тысяч сотрудников различных магазинов.
Сейчас к своему профессиональному празднику ежегодно во многих странах мира приобщаются не менее 6-ти миллионов людей, работающих в сфере розничной торговли. розничной торговли.
По церковному календарю сегодня День памяти святого Спиридона Тримифунтского, который жил на Кипре в III-IV веках.
Спиридон родился в сельской семье, и с детства пас домашний скот. За свою любовь к животным и чуткость получил от Господа дар исцеления и чудотворения.
По преданию, Спиридон мог оживлять мертвых. Также, считается, что во время засухи на Кипре, он молитвами вызывал дождь.
Именины 12 ноября празднуют Спиридон, Александр.
Международный день нейтралитета, Всемирный день всеобщего медицинского обеспечения. Что еще можно отметить 12 декабря
Сегодня, 12 декабря, с 2017 года по инициативе Организации Объединенных Наций отмечается Международный день нейтралитета. На данный момент, своими призывами к миру и нейтралитету ООН, фактически, потакает российскому агрессору.
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