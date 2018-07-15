Метатели пополнили медальную копилку Украины на ЧЕ по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Михаил Кохан и Михаил Гаврилюк стали "серебряным" и "бронзовым" призерами по метанию молота юниорского чемпионата мира U20, который проходит в Тампере, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Гаврилюк к пятой попытки шел в первой тройке, пока Кохан броском на отметку личного рекорда (79,68) не вытеснил его за пределы "призов" и сам не поднялся на промежуточную вторую строчку.
Сразившись до последнего, Гаврилюк сумел вернуться в тройку. Попыткой на 77,71 м он выиграл бронзовую медаль. А этот результат стал для него личным рекордом.
Чемпионом мира U-20 стал британец Джейк Норрис (80,65 м).
Отметим, что юниоры мечут молот весом 6 кг.
Напомним, что на данном турнире наши спортсмены уже боролись золотые медали и устанавливали различные рекорды.