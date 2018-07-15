Метальники поповнили медальну скарбничку України на ЧЄ з легкої атлетики

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Михайло Кохан і Михайло Гаврилюк стали "срібним" і "бронзовим" призерами з метання молота юніорського чемпіонату світу U20, що триває у Тампере, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.

Гаврилюк до п’ятої спроби йшов у першій трійці, аж поки Кохан кидком на позначку особистого рекорду (79,68 м) не витіснив його за межі "призів" і сам не піднявся на проміжну другу сходинку.

Поборовшись до останнього, Гаврилюк зумів повернутися у трійку. Спробою на 77,71 м він виграв бронзову медаль. А цей результат став для нього особистим рекордом.

Чемпіоном світу U-20 став британець Джейк Норріс (80,65 м).

Зазначимо, що юніори метають молот вагою 6 кг.

Нагадаємо, що на даному турнірі наші спортсмени вже виборювали золоті медалі та встановлювали різноманітні рекорди.

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