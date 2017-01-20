Цель в решении конфликта на Донбассе, а не продолжение санкций - Ф.Могерини
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Страны Европейского союза сохранят единую позицию в вопросе антироссийских санкций, сказала верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Могерини, выступая во время Всемирного экономического форума в Давосе, видеозапись выступления опубликована на сайте форума, передает УНН.
"Решение Европейского союза принимаются не в Вашингтоне, а в Брюсселе или в другом месте, где все 28 стран встречаются. Или 27 в будущем. Наши решения о санкциях в отношении России за аннексию Крыма или в ответ на агрессию против Украины будут всегда основываться и привязаны к полной имплементации Минских договоренностей и не будут основываться на решениях, принятых где-то еще ", - отметила она.
По словам Ф.Могерини, Россия постоянно ждала, что ЕС не сможет достичь единства или потеряет его. "Я думаю, мы едины и останемся едиными в этом вопросе", - подчеркнула она.
Ф.Могерини добавила, что ее цель не в продлении санкций, а в решении конфликта на Донбассе.
Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини в Давосе присоединилась к переговорам президента Петра Порошенко с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом.
Как сообщал УНН, по словам Ф.Могерини санкции против России не повлияли на экономику ЕС.