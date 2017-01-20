Мета у вирішенні конфлікту на Донбасі, а не продовженні санкцій - Ф.Могеріні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Країни Європейського союзу збережуть єдину позицію в питанні антиросійських санкцій, сказала верховний представник Європейського союзу у закордонних справах Федеріка Могеріні, виступаючи під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відеозапис якого опубліковано на сайті форуму, передає УНН.
“Рішення Європейського союзу приймаються не у Вашингтоні, а в Брюсселі чи десь в іншому місці, де всі 28 країн зустрічаються. Або 27, у майбутньому. Наші рішення про санкції відносно Росії за анексію Криму або у відповідь на агресію проти України будуть завжди грунтуватися і прив’язані до повної імплементації Мінських домовленостей і не будуть грунтуватися на рішеннях, прийнятих десь ще,” — зазначила вона.
За словами Ф.Могеріні, Росія постійно чекала, що ЄС не зможе досягти єдності або втратить його. “Я думаю, ми єдині і залишимося єдиними в цьому питанні,” — підкреслила вона.
Ф.Могеріні додала, що її мета не в продовження санкцій, а у вирішенні конфлікту на Донбасі.
Нагадаємо, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні в Давосі долучилася до переговорів президента Петра Порошенка з віце-президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом.
Як повідомляв УНН, за словами Ф.Могеріні санкції проти Росії не вплинули на економіку ЄС.