Жителя Луганской области приговорили к 7 годам за теракты против силовиков

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Житель Миловского района Луганской области приобрел в 2015 году оружие с боеприпасами и совершил теракты против военных, пограничников и руководителя управления СБУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Луганской области.

Прокуратурой Луганской области поддержано государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве по факту совершения уголовных преступлений жителем Миловского района, предусмотренных ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (приобретение, хранение оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения).

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2015 года житель Миловского района приобрел у неустановленного лица два 9-мм пистолеты конструкции Макарова, 9-мм пистолет конструкции Дерягина, три десятка патронов различного калибра. Указанные оружие и боеприпасы мужчина хранил по месту жительства.

В дальнейшем обвиняемый вместе с неустановленным лицом совершили террористический акт, а именно осуществили подрыв радиолокационной станции, расположенной на территории одной из воинских частей. В результате указанного террористического акта уничтожено два автомобиля "УРАЛ" и повреждено военное имущество.

Кроме этого, в апреле 2015 года злоумышленник, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил ряд террористических актов, взорвав автомобиля, один из которых принадлежал военнослужащему Луганского пограничного отряда, другой - руководителю одного из территориальных отделов Управления СБУ в Луганской области. Вследствие указанных преступных действий причинен значительный материальный ущерб, а один из пострадавших получил телесные повреждения.

В настоящее время обвиняемый находится в Старобельском следственном изоляторе.

Приговором Старобельского районного суда Луганской области гражданина Украины признан виновным в совершении преступлений и назначено наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы. Исковые требования потерпевших на сумму более 1 млн 200 тыс. грн удовлетворены в полном объеме.

Напомним, Служба безопасности Украины в течение января-ноября 2018 года сообщила о подозрении 33 лицам по статье "теракт" вне зоны проведения Объединенных сил.

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