Мешканця Луганщини засудили до 7 років за теракти проти силовиків

Прокуратурою Луганської області підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінальних правопорушень мешканцем Міловського району, передбачених ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 КК України (придбання, зберігання зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2015 року мешканець Міловського району придбав у невстановленої особи два 9-мм пістолети конструкції Макарова, 9-мм пістолет конструкції Дерягіна, три десятки набоїв різного калібру. Вказані зброю та боєприпаси чоловік зберігав за місцем проживання.

У подальшому обвинувачений разом із невстановленою особою вчинили терористичний акт, а саме здійснили підрив радіолокаційної станції, розташованої на території однієї з військових частин. В результаті вказаного терористичного акту знищено два автомобілі "УРАЛ" та пошкоджено військове майно.

Крім цього, у квітні 2015 року зловмисник, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, вчинив низку терористичних актів, підірвавши автомобілі, один з яких належав військовослужбовцю Луганського прикордонного загону, інший – керівнику одного з територіальних відділів Управління СБУ в Луганській області. Внаслідок вказаних злочинних дій завдано значної матеріальної шкоди, а один з потерпілих отримав тілесні ушкодження.

На даний час обвинувачений перебуває в Старобільському слідчому ізоляторі.

Вироком Старобільського районного суду Луганської області громадянина України визнано винним у скоєнні злочинів та призначено покарання у вигляді 7 років 8 місяців позбавлення волі. Позовні вимоги потерпілих на суму понад 1 млн 200 тис. грн задоволені в повному обсязі.

Нагадаємо, Служба безпеки України протягом січня-листопада 2018 року повідомила про підозру 33 особам за статтею "теракт" поза зоною проведення Об’єднаних сил.