Жителя Киевской области подозревают в убийстве пенсионера во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Жителя одного из сел Киевской области разыскивают по подозрению в совершении убийства пенсионера во Львове. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Жителя Киевской области 1999 года рождения разыскивают по подозрению в убийстве пенсионера 1935 года рождения, тело которого с телесными повреждениями обнаружили во Львове в квартире, в которой он жил.
В рамках уголовного производства, открытого по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство - ред.), проводятся оперативные мероприятия по установлению места нахождения подозреваемого.
Как сообщал УНН, в Николаевской области задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве собственного дедушки.