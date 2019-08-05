Мешканця Київщини підозрюють у вбивстві пенсіонера у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Мешканця одного з сіл Київської області розшукують за підозрою у скоєнні вбивства пенсіонера у Львові. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Жителя Київської області 1999 року народження розшукують за підозрою у вбивстві пенсіонера 1935 року народження, тіло якого з тілесними ушкодженнями виявили у Львові у квартирі, у якій він мешкав.
В рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 115 КК України (Умисне вбивство - ред.), проводяться оперативні заходи встановлення місця перебування підозрюваного.
Як повідомляв УНН, у Миколаївській області затримали 16-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві власного дідуся.