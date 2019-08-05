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Мешканця Київщини підозрюють у вбивстві пенсіонера у Львові

Мешканця Київщини підозрюють у вбивстві пенсіонера у Львові

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Мешканця одного з сіл Київської області розшукують за підозрою у скоєнні вбивства пенсіонера у Львові. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Жителя Київської області 1999 року народження розшукують за підозрою у вбивстві пенсіонера 1935 року народження, тіло якого з тілесними ушкодженнями виявили у Львові у квартирі, у якій він мешкав.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 115 КК України (Умисне вбивство - ред.), проводяться оперативні заходи встановлення місця перебування підозрюваного.

Як повідомляв УНН, у Миколаївській області затримали 16-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві власного дідуся.

Українські Національні Новини

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