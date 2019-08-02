На Миколаївщині підліток вбив власного дідуся

Так, 1 серпня, близько 14:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що під час сварки онук наніс ножові поранення своєму дідусеві, який помер.

З’ясувалось, що 60-річний чоловік прийшов допомогти доньці по господарству та запросив онука долучитися до допомоги матері. Парубок не звернув уваги на дідуся та продовжив грати на комп’ютері. Через деякий час чоловік зробив онукові зауваження та знов попросив про допомогу,і після цього вони почали сваритися. Парубок схопив зі столу ножа та наніс декілька ударів потерпілому. Зрозумівши, що накоїв, юнак зателефонував до лікарні та в поліцію. Прибувши на місце, події медики лише констатували смерть потерпілого.

Поліцейські затримали 16-річного парубка. Ніж вилучений та направлений на експертне дослідження.

Подія внесена до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Наразі вирішується питання про повідомлення хлопцеві про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.

Нагадаємо, у Тернополі син, знімаючи на відео, вбив чоловіка, що залицався до його матері