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МЭРТ подсчитало количество созданных в Украине индустриальных парков

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. По состоянию на 23 августа в Украине создано 46 индустриальных парков. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли Украины, передает УНН.

МЭРТ подсчитало количество созданных в Украине индустриальных парков

В частности, по данным Минэкономразвития по всей Украине работает 46 индустриальных парков, 16 из которых не включены в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

Первый индустриальный парк был создан в 2000 году, а 7 — созданы в 2018 году.

Справка УНН.

Индустриальный парк (промышленный парк) — территория, выделенная при планировании города для промышленного развития. Целью создания таких парков является обеспечение предприятий общей развитой инфраструктурой и обеспечение контроля за производством и воздействием на окружающую среду.

Напомним, по словам министра регионального развития Геннадия Зубко, развитие индустриальных парков — еще одна возможность раскрыть в полную силу инвестиционный потенциал регионов.

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