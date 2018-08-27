МЭРТ подсчитало количество созданных в Украине индустриальных парков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. По состоянию на 23 августа в Украине создано 46 индустриальных парков. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли Украины, передает УНН.
В частности, по данным Минэкономразвития по всей Украине работает 46 индустриальных парков, 16 из которых не включены в Реестр индустриальных (промышленных) парков.
Первый индустриальный парк был создан в 2000 году, а 7 — созданы в 2018 году.
Справка УНН.
Индустриальный парк (промышленный парк) — территория, выделенная при планировании города для промышленного развития. Целью создания таких парков является обеспечение предприятий общей развитой инфраструктурой и обеспечение контроля за производством и воздействием на окружающую среду.
Напомним, по словам министра регионального развития Геннадия Зубко, развитие индустриальных парков — еще одна возможность раскрыть в полную силу инвестиционный потенциал регионов.