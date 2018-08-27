МЕРТ підрахувало кількість створених в Україні індустріальних парків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Станом на 23 серпня в Україні створено 46 індустріальних парків. Про це свідчать дані Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, передає УНН.
Зокрема, за даними Мінекономрозвитку по всій Україні працює 46 індустріальних парків, 16 із яких не включені до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
Перший індустріальний парк було створено у 2000 році, а 7 — створені у 2018 році.
Довідка УНН.
Індустріальний парк (промисловий парк) — територія, виділена при плануванні міста для промислового розвитку. Метою створення таких парків є забезпечення підприємств спільною розвинутою інфраструктурою та забезпечення контролю над виробництвом та впливом на довкілля.
Нагадаємо, за словами міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка, розбудова індустріальних парків — ще одна можливість розкрити на повну силу інвестиційний потенціал регіонів.