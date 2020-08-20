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Меркель обсудила с Тунберг проблемы защиты климата

Меркель обсудила с Тунберг проблемы защиты климата

Киев  •  УНН

 • 11915 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась в Берлине с ведущими представительницами климатического движения Fridays for Future, среди которых была и шведская школьница Грета Тунберг. На проведенной в четверг, 20 августа, встрече речь шла о приоритетах климатической политики на “национальном, европейском и глобальном уровне” в том числе и во время нынешнего председательства Германии в Совете ЕС, сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает УНН со ссылкой на DW.

По словам официального представителя правительства ФРГ, канцлер Меркель согласилась со своими собеседницами, что именно в промышленно развитых странах лежит особая ответственность в решении задачи по сокращению объемов вредных выбросов в атмосферу, передает информагентство dpa. Помочь в достижении этих целей может последовательное воплощение норм Парижской климатического соглашения. Кроме того, Меркель назвала глобальным вызовом борьбу с глобальным потеплением, добавил Зайберт.

Представитель немецкого правительства указал на то, что целью ЕС остается достижение климатической нейтральности к 2050 году. Кроме того, обсуждался возможна установка значительно более жесткой промежуточной цели по сокращению объемов выбросов парниковых газов в ЕС до 2030 года. Так же канцлер Меркель и представительницы движения Fridays for Future обсудили на встрече важность введения ценообразования на выбросы углекислого газа и других мероприятий национальной климатической политики, например постепенный отказ от энергогенерации с использованием угля.

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Кроме Тунберг, в дискуссии приняли участие и другие известные представительницы климатического движения, среди которых немецкая активистка Луиза Нойбауэр, а также бельгийские активистки Анунах де Вевер и Аделаида Шарле, уточняет агентство новостей epd.

Напомним, экологическое движение Fridays for Future (Пятницы ради будущего. — Ред.) мобилизовало молодежь во многих странах мира с целью усиления внимания к вопросу защиты климата. Школьники и студенты пропускали занятия для участия в акциях протеста.

Kanzlerin #Merkel empfängt @GretaThunberg und @Luisamneubauer und weitere Vertreterinnen von #fridaysforfuture im Kanzleramt zum Gespräch über Fragen des Klimaschutzes auf nationaler, europäischer und globaler Ebene. pic.twitter.com/IGI3JBOhsd

— Steffen Seibert (@RegSprecher) August 20, 2020

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