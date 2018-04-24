Сети первичной помощи в сельской местности утвердили 15 областей

"У нас идет подготовка к внедрению первичной помощи на сельской территории... Для нас очень важно утверждения сетей - сетей, которые подают области, ими разработаные и соглашаются комиссией при Минздраве. На сегодняшний день только 15 областей уже практически утвердили эту сеть (первичной помощи в сельской местности - ред.): Житомирская, Полтавская, Ровенская, Винницкая, Запорожская, Одесская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Донецкая, Днепропетровская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Харьковская области", - сообщил Г.ЗУБКО.

Министр добавил, что ожидает представления сети первичной помощи в сельской местности от других областей до конца этой недели.

Как сообщал УНН, уже 5 млрд грн направлено на сельскую медицину (4 млрд грн в прошлом году и 1 млрд грн в этом году).