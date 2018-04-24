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Мережі первинної допомоги в сільській місцевості затвердили 15 областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. На сьогоднішній день тільки 15 областей майже затвердили мережі первинної допомоги в сільській місцевості. Про це під час селекторної наради заявив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.

Мережі первинної допомоги в сільській місцевості затвердили 15 областей

“У нас іде підготовка до впровадження первинної допомоги на сільській території... Для нас є дуже важливим затвердження мереж — мереж, які подають області, які ними розроблені і погоджуються комісією при МОЗ. На сьогоднішній день тільки 15 областей вже практично затвердили цю мережу (первинної допомоги в сільській місцевості — ред.): Житомирська, Полтавська, Рівненська, Вінницька, Запорізька, Одеська, Тернопільська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Донецька, Волинська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька і Харківська області”, — повідомив Г.Зубко.

Міністр додав, що очікує подання мережі первинної допомоги в сільській місцевості від інших областей до кінця цього тижня.

Як повідомляв УНН, вже 5 млрд грн спрямовано на сільську медицину (4 млрд грн минулого року та 1 млрд грн цього року).

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