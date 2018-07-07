Мercedes в Днепропетровской области влетел в грузовик: один человек погиб, четверо травмированы

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 52579 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106009 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127466 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134811 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170604 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153902 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141540 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130489 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182355 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118345 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Мercedes в Днепропетровской области влетел в грузовик: один человек погиб, четверо травмированы

Киев  •  УНН

 • 10536 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Днепропетровской области произошло лобовое столкновение автомобиля "Mercedes-Benz" с грузовым автомобилем "Man", в результате чего погибла женщина 1968 года рождения и пострадали 4 человека, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

“7 июля в 06:00 ... поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Знаменка-Луганск-Изварино возле поселка городского типа Петропавловка.

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По прибытию к месту вызова было установлено, что произошло лобовое столкновение автомобиля „Mercedes-Benz“ с грузовым автомобилем „Man“, в результате чего погибла женщина 1968 года рождения и пострадали 4 человека”, — говорится в сообщении.

По информации спасателей, пострадавших было изъято из конструкций искореженного автомобиля “Мercedes-Benz”.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

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