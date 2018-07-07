Мercedes в Днепропетровской области влетел в грузовик: один человек погиб, четверо травмированы

“7 июля в 06:00 ... поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Знаменка-Луганск-Изварино возле поселка городского типа Петропавловка.

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По прибытию к месту вызова было установлено, что произошло лобовое столкновение автомобиля „Mercedes-Benz“ с грузовым автомобилем „Man“, в результате чего погибла женщина 1968 года рождения и пострадали 4 человека”, — говорится в сообщении.

По информации спасателей, пострадавших было изъято из конструкций искореженного автомобиля “Мercedes-Benz”.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.