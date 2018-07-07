Мercedes на Дніпропетровщині влетів у вантажівку: одна людина загинула, четверо травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. На Дніпропетровщині сталося лобове зіткнення автомобіля “Мercedes-Benz” з вантажним автомобілем “Man”, внаслідок чого загинула жінка 1968 року народження та постраждало 4 особи, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
“7 липня о 06:00 ... надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на трасі Знам’янка—Луганськ—Ізварине біля селища міського типу Петропавлівка.
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По прибуттю до місця виклику було встановлено, що сталося лобове зіткнення автомобіля „Мercedes-Benz“ з вантажним автомобілем „Man“, внаслідок чого загинула жінка 1968 року народження та постраждало 4 особи”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, постраждалих було вилучено з конструкцій понівеченого автомобілю “Мercedes-Benz”.
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.