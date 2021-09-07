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Мэр Вознесенска попал в ДТП с пассажирским автобусом

Мэр Вознесенска попал в ДТП с пассажирским автобусом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. 7 сентября утром на пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске произошло столкновение автомобилей Volkswagen Passat и пассажирского автобуса. В результате ДТП травм потерпел водитель Volkswagen, 32-летний мэр г. Вознесенск. Об этом информируют в пресс-службе полиции Николаевской области, пишет УНН.

Детали

Руководитель автобуса не пострадал.

Во время установления обстоятельств ДТП стало известно, что в салоне автобуса находились дети. Их до приезда полицейских забрали взрослые. По предварительной информации, с детьми все в порядке.

Событие квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 286 УК “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”.

Полицейские просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Вознесенск, ул.Киевская, 24, тел. (05134) 3-31-51, (0512) 53-13-21, (095) 830-76-78, 102.

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