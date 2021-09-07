На Буковині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинула вагітна

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Поліція з'ясувала, що вчора, 6 вересня, 50-річний водій Volkswagen у селі Тереблече підібрав пасажирку — свою односельчанку. Згодом під час руху легковик зіткнувся з вантажівкою MAN, водій якої у цей час повертав ліворуч, щоб заїхати на територію автозаправки.

29-річна пасажирка Volkswagen, яка сиділа на задньому сидінні, померла у реанімаційному відділенні районної лікарні. Жінка перебувала на 6 місяці вагітності. Водія легковика після надання медичної допомоги відпустили додому.

Правоохоронці занесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Призначено низку експертиз для встановлення винуватця та остаточних причин аварії. Зазначено, що обидва водії були тверезими.

Наразі триває досудове розслідування.

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