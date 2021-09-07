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На Буковине легковушка столкнулась с грузовиком: погибла беременная

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Черновицкой области в результате ДТП погибла женщина, которая была на 6-м месяце беременности. Об этом сообщает УНН по данным Национальной полиции.

Детали

Полиция выяснила, что вчера, 6 сентября, 50-летний водитель Volkswagen в селе Тереблече подобрал пассажирку — свою односельчанку. Позже во время движения легковушка столкнулась с грузовиком MAN, водитель которой в это время поворачивал налево, чтобы заехать на территорию автозаправки.

29-летняя пассажирка Volkswagen, которая сидела на заднем сиденье, умерла в реанимационном отделении районной больницы. Женщина находилась на 6 месяце беременности. Водителя легковушки после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Правоохранители занесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Назначен ряд экспертиз для установления виновника и окончательных причин аварии. Отмечено, что оба водителя были трезвыми.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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