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Мер Вознесенська потрапив у ДТП з пасажирським автобусом

Мер Вознесенська потрапив у ДТП з пасажирським автобусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. 7 вересня вранці на перетині вулиць Берегового та Черняховського у Вознесенську відбулось зіткнення автомобілів Volkswagen Passat та пасажирського автобуса. Внаслідок ДТП травмувань зазнав водій Volkswagen, 32-річний мер м. Вознесенськ. Про це інформують у пресслужбі поліції Миколаївської області, пише УНН.

Деталі

Керманич автобуса не постраждав.

Під час встановлення обставин ДТП стало відомо, що в салоні автобуса перебували діти. Їх до приїзду поліцейських забрали дорослі. За попередньою інформацією, із дітьми все гаразд.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.

Поліцейські просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м.Вознесенськ, вул.Київська, 24, тел. (05134) 3-31-51, (0512) 53-13-21,(095) 830-76-78, 102.

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