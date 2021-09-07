Мер Вознесенська потрапив у ДТП з пасажирським автобусом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. 7 вересня вранці на перетині вулиць Берегового та Черняховського у Вознесенську відбулось зіткнення автомобілів Volkswagen Passat та пасажирського автобуса. Внаслідок ДТП травмувань зазнав водій Volkswagen, 32-річний мер м. Вознесенськ. Про це інформують у пресслужбі поліції Миколаївської області, пише УНН.
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Керманич автобуса не постраждав.
Під час встановлення обставин ДТП стало відомо, що в салоні автобуса перебували діти. Їх до приїзду поліцейських забрали дорослі. За попередньою інформацією, із дітьми все гаразд.
Подію кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.
Поліцейські просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м.Вознесенськ, вул.Київська, 24, тел.
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