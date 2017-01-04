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Мэр Николаева требует срочно убрать из центра города лошадей

Мэр Николаева требует срочно убрать из центра города лошадей

Киев • УНН

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НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня во время совещания, посвященного подготовке городских служб к борьбе со стихией, Николаевский городской голова Александр Сенкевич жестко раскритиковал работу чиновников по организации праздника на Соборной площади. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Николаевского городского совета.

Глава города, в частности, поручил управлению по развитию потребительского рынка срочно убрать с площади лошадей, а коммунальному предприятию по организации питания в учебных заведениях изменить расположение аттракционов, украсить иллюминацией ярмарочные домики и предоставить их предпринимателям.

"На празднование Нового года-2018 выделим 5 млн грн. И пусть кто-то из депутатов будет отрицать", - отметил А.Сенкевич.

Мэр отметил, что торговля на площади может быть только в ярмарочном городке, а кофе-машинам на главной площади города не место.

Также мэр отметил, что в 2016 году было предусмотрено недостаточно средств на празднование Нового года.

Напомним, движение автотранспорта из Николаева с началом снегопада перекроют.

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