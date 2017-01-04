Мэр Николаева требует срочно убрать из центра города лошадей
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня во время совещания, посвященного подготовке городских служб к борьбе со стихией, Николаевский городской голова Александр Сенкевич жестко раскритиковал работу чиновников по организации праздника на Соборной площади. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Николаевского городского совета.
Глава города, в частности, поручил управлению по развитию потребительского рынка срочно убрать с площади лошадей, а коммунальному предприятию по организации питания в учебных заведениях изменить расположение аттракционов, украсить иллюминацией ярмарочные домики и предоставить их предпринимателям.
"На празднование Нового года-2018 выделим 5 млн грн. И пусть кто-то из депутатов будет отрицать", - отметил А.Сенкевич.
Мэр отметил, что торговля на площади может быть только в ярмарочном городке, а кофе-машинам на главной площади города не место.
Также мэр отметил, что в 2016 году было предусмотрено недостаточно средств на празднование Нового года.
Напомним, движение автотранспорта из Николаева с началом снегопада перекроют.