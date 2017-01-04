Мер Миколаєва вимагає терміново прибрати з центру міста коней

Очільник міста, зокрема, доручив управлінню з розвитку споживчого ринку терміново прибрати з площі коней, а комунальному підприємству з організації харчування в навчальних закладах змінити розташування атракціонів, прикрасити ілюмінацією ярмаркові будиночки і надати їх підприємцям.

“На святкування Нового року-2018 виділимо 5 млн грн. І нехай хтось із депутатів заперечить”, — зазначив О.Сєнкевич.

Міський голова зазначив, що торгівля на площі може бути тільки в ярмарковому містечку, а кава-машинам на головній площі міста не місце.

Також мер зазначив, що в 2016 році було передбачено недостатньо коштів на святкування Нового року.

“На святкування Нового року-2018 виділимо 5 млн грн”, — зазначив О.Сєнкевич.

Нагадаємо, рух автотранспорту з Миколаєва з початком снігопаду перекриють.