Мер Миколаєва вимагає терміново прибрати з центру міста коней
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні під час під час наради, присвяченої підготовці міських служб до боротьби зі стихією, Миколаївській міській голова Олександр Сєнкевич жорстоко розкритикував роботу чиновників з організації свята на Соборній площі. Про це УНН повідомили у прес-службі Миколаївської міської ради.
Очільник міста, зокрема, доручив управлінню з розвитку споживчого ринку терміново прибрати з площі коней, а комунальному підприємству з організації харчування в навчальних закладах змінити розташування атракціонів, прикрасити ілюмінацією ярмаркові будиночки і надати їх підприємцям.
“На святкування Нового року-2018 виділимо 5 млн грн. І нехай хтось із депутатів заперечить”, — зазначив О.Сєнкевич.
Міський голова зазначив, що торгівля на площі може бути тільки в ярмарковому містечку, а кава-машинам на головній площі міста не місце.
Також мер зазначив, що в 2016 році було передбачено недостатньо коштів на святкування Нового року.
“На святкування Нового року-2018 виділимо 5 млн грн”, — зазначив О.Сєнкевич.
Нагадаємо, рух автотранспорту з Миколаєва з початком снігопаду перекриють.