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Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт

Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 11:56  •  11725 просмотра

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Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт

На двух государственных тендерах АО "Укргаздобыча", которые выполнял "Интерпайп" Виктора Пинчука, государство потеряло более миллиарда бюджетных средств. Об этом у себя на странице Facebook пишет эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук. Речь идет о тендерах на закупку трубной продукции 21Т-220 и 21Т-216.

"В сентябре 2021 г. "Интерпайп" победил без реальной конкуренции в тендере № 21Т-220 (номер в Прозорро UA-2021-09-14-007828-b) на поставку труб "Укргаздобыче" на 2,5 млрд грн. Поставки труб были сорваны, но "Интерпайп" не заплатил и копейки компенсации "Укргаздобыче". Не думаю, что компании Пинчука позволили за "просто так" нарушать договор. "Интерпайп" очень "сильно" извинился перед "Укргаздобычей" и сослался на форс-мажор. После этого "Укргазвыдобування" уже не интересовал вопрос получения от "Интерпайпа" пени и штрафа в размере 455 млн грн. И даже в суд не подали", - пишет Юрий Корольчук.

Также эксперт отмечает, что АО "Укргаздобыча" по результатам невыполнения "Интерпайпом" вовремя своих обязательств не ставило вопрос о взыскании банковской гарантии, что является обычной практикой в отношении других подрядчиков.

"Кроме того, руководством "Укргазвыдобування" было принято решение не требовать от банка средства за банковские гарантии в размере 5% от стоимости товара по договорам, а это 114,7 млн грн", - указывает Корольчук.

Эксперт приводит пример аналогичной ситуации, возникшей при выполнении контракта "Интерпайпом" на поставку обсадных труб для дочерней структуры АО "Укргаздобыча" - компании "Укрбургаз".

"Компания "Укрбургаз" заключила с "Интерпайпом" два договора поставки обсадных труб общей стоимостью 1,835 млрд грн. Речь идет о торгах 21Т-216 (номер в Прозорро UA-2021-09-09-007417-c). Там даже лучше условия поставок были, но и здесь компания Пинчука сорвала контракт. Тем не менее, в этом случае "Укрбургаз" даже не написал "Интерпайпу" претензий. Суммы по банковским гарантиям тоже никто не забирал. Суммарно должностные лица "Укрбургаз" нанесли ущерб государству в сумме 450 млн грн", - отмечает Юрий Корольчук.

Как утверждает эксперт, в интересах "Интерпайпа" отменяют и объявляют торги, в которых АО "Укргаздобыча" устанавливает неконкурентные сроки выполнения контрактов.

"Для того, чтобы не допустить конкуренции, торги, в которых "Интерпайп" не может победить - отменяют и объявляют новые, в которых устанавливают нереальные для любой компании, которая производит и доставляет трубы в Украину, сроки поставки.

Для примера, можем исследовать только что объявленные процедуры закупки обсадной трубы диаметром 244 мм. (Номера в Прозорро UA-2024-01-18-012700-a, UA-2024-01-18-015851-a, UA-2024-01-18-014403-a, UA-2024-01-18-015376-a). По этим торгам установлены "драконовские" сроки изготовления и поставки товара в 90 и 120 дней с даты заключения договоров", - пишет эксперт.

Как сообщали СМИ, НАБУ расследует уголовное производство по факту покупки по завышенным ценам труб "Интерпайпа" компанией "Укрнафта". На прошлой неделе в офисе компании НАБУ провело обыски.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Менеджери "Укргазвидобування" та "Інтерпайп" спричинили збитки на понад мільярд державних коштів - експерт
Managers of Ukrgasvydobuvannya and Interpipe caused losses of more than a billion state funds - expert
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