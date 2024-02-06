Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт
Киев • УНН
Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт
На двух государственных тендерах АО "Укргаздобыча", которые выполнял "Интерпайп" Виктора Пинчука, государство потеряло более миллиарда бюджетных средств. Об этом у себя на странице Facebook пишет эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук. Речь идет о тендерах на закупку трубной продукции 21Т-220 и 21Т-216.
"В сентябре 2021 г. "Интерпайп" победил без реальной конкуренции в тендере № 21Т-220 (номер в Прозорро UA-2021-09-14-007828-b) на поставку труб "Укргаздобыче" на 2,5 млрд грн. Поставки труб были сорваны, но "Интерпайп" не заплатил и копейки компенсации "Укргаздобыче". Не думаю, что компании Пинчука позволили за "просто так" нарушать договор. "Интерпайп" очень "сильно" извинился перед "Укргаздобычей" и сослался на форс-мажор. После этого "Укргазвыдобування" уже не интересовал вопрос получения от "Интерпайпа" пени и штрафа в размере 455 млн грн. И даже в суд не подали", - пишет Юрий Корольчук.
Также эксперт отмечает, что АО "Укргаздобыча" по результатам невыполнения "Интерпайпом" вовремя своих обязательств не ставило вопрос о взыскании банковской гарантии, что является обычной практикой в отношении других подрядчиков.
"Кроме того, руководством "Укргазвыдобування" было принято решение не требовать от банка средства за банковские гарантии в размере 5% от стоимости товара по договорам, а это 114,7 млн грн", - указывает Корольчук.
Эксперт приводит пример аналогичной ситуации, возникшей при выполнении контракта "Интерпайпом" на поставку обсадных труб для дочерней структуры АО "Укргаздобыча" - компании "Укрбургаз".
"Компания "Укрбургаз" заключила с "Интерпайпом" два договора поставки обсадных труб общей стоимостью 1,835 млрд грн. Речь идет о торгах 21Т-216 (номер в Прозорро UA-2021-09-09-007417-c). Там даже лучше условия поставок были, но и здесь компания Пинчука сорвала контракт. Тем не менее, в этом случае "Укрбургаз" даже не написал "Интерпайпу" претензий. Суммы по банковским гарантиям тоже никто не забирал. Суммарно должностные лица "Укрбургаз" нанесли ущерб государству в сумме 450 млн грн", - отмечает Юрий Корольчук.
Как утверждает эксперт, в интересах "Интерпайпа" отменяют и объявляют торги, в которых АО "Укргаздобыча" устанавливает неконкурентные сроки выполнения контрактов.
"Для того, чтобы не допустить конкуренции, торги, в которых "Интерпайп" не может победить - отменяют и объявляют новые, в которых устанавливают нереальные для любой компании, которая производит и доставляет трубы в Украину, сроки поставки.
Для примера, можем исследовать только что объявленные процедуры закупки обсадной трубы диаметром 244 мм. (Номера в Прозорро UA-2024-01-18-012700-a, UA-2024-01-18-015851-a, UA-2024-01-18-014403-a, UA-2024-01-18-015376-a). По этим торгам установлены "драконовские" сроки изготовления и поставки товара в 90 и 120 дней с даты заключения договоров", - пишет эксперт.
Как сообщали СМИ, НАБУ расследует уголовное производство по факту покупки по завышенным ценам труб "Интерпайпа" компанией "Укрнафта". На прошлой неделе в офисе компании НАБУ провело обыски.
Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт
Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт.
Европейские производители алюминия поддерживают эмбарго на российский металл - Politico
Европейские производители алюминия призывают ЕС ввести эмбарго на импорт российского алюминия в рамках 13-го пакета санкций против рф.
Укрзализныця назначила дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском
Из-за высокого спроса Укрзализныця назначила дополнительные поезда между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском с использованием новых вагонов.
ВР проголосовала за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней - нардеп
Украинский парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 дней из-за продолжающегося российского вторжения.
"Росчет путина не сработает": канцлер ФРГ Шольц на встрече с премьер-министром Франции подчеркнул о поддержке Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время встречи в Берлине отметили дальнейшую поддержку Украины против российской агрессии.
"россия должна заплатить за нанесенный ущерб": Кулеба обсудил с главой МИД Португалии использование замороженных российских активов
Украина ожидает, что ЕС примет решение об использовании доходов от замороженных российских активов для компенсации ущерба, нанесенного российским вторжением.
Продление военного положения одобрил парламент
Парламент одобрил продление военного положения в Украине до 13 мая 2024 года.
Сунак заявил, что рак у короля Чарльза ІІІ "обнаружен рано"
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что находится в "регулярном контакте" с королем Чарльзом III после того, как узнал о диагнозе рака у монарха, и был благодарен, что болезнь была обнаружена на ранней стадии.
Армия рф ударила "шахедом" по Марганцу на Днепропетровщине: два человека ранены
Два человека получили ранения в результате атаки российского беспилотника-камикадзе на Марганец в Днепропетровской области.
Украина ожидает от ЕС скорейшего увеличения поставок артиллерийских снарядов - Кулеба
Глава МИД заявил, что Украина рассчитывает, что ЕС в кратчайшие сроки увеличит поставки артиллерийских снарядов.