Менеджери "Укргазвидобування" та "Інтерпайп" спричинили збитки на понад мільярд державних коштів - експерт

На двох державних тендерах АТ "Укргазвидобування", які виконував "Інтерпайп" Віктора Пінчука, держава втратила понад мільярд бюджетних коштів. Про це у себе на сторінці Facebook пише експерт з питань енергетики Юрій Корольчук. Ідеться про тендери на закупівлю трубної продукції 21Т-220 та 21Т-216.

"У вересні 2021 р. "Інтерпайп" переміг без реальної конкуренції у тендері № 21Т-220 (номер у Прозорро UA-2021-09-14-007828-b) на постачання труб "Укргазвидобуванню" на 2,5 млрд грн. Поставки труб були зірвані, але "Інтерпайп" не заплатив і копійки компенсації "Укргазвидобуванню". Не думаю, що компанії Пінчука дозволили за "просто так" порушувати договір. "Інтерпайп" дуже "сильно" вибачився перед "Укргазвидобуванням" і послався на форс-мажор. Після цього "Укргазвидвидобування" вже не цікавило питання отримання від "Інтерпайпу" пені і штрафу в розмірі 455 млн грн. І навіть в суд не подали", - пише Юрій Корольчук.

Також експерт зазначає, що АТ "Укргазвидобування" за результатом невиконання "Інтерпайпом" вчасно своїх зобов’язань не ставило питання про стягнення банківської гарантії, що є звичною практикою щодо інших підрядників.

"Крім того, керівництвом "Укргазвидвидобування" було прийняте рішення не вимагати від банку кошти за банківські гарантії в розмірі 5% від вартості товару по договорах, а це 114,7 млн грн", - вказує Корольчук.

Експерт наводить приклад аналогічної ситуації, що виникла при виконанні контракту "Інтерпайпом" на поставку обсадних труб для дочірньої структури АТ "Укргазвидобування" - компанії "Укрбургаз".

"Компанія "Укрбургаз" уклала із "Інтерпайпом" два договори поставки обсадних труб загальною вартістю 1,835 млрд грн. Йдеться про торги 21Т-216 (номер у Прозорро UA-2021-09-09-007417-c). Там навіть краще умови поставок були, але і тут компанія Пінчука зірвала контракт. Проте, в цьому випадку "Укрбургаз" навіть не написав "Інтерпайпу" претензій. Суми по банківських гарантіях теж ніхто не забирав. Сумарно посадові особи "Укрбургаз" нанесли збитки державі в сумі 450 млн грн", - зазначає Юрій Корольчук.

Як стверджує експерт, в інтересах "Інтерпайпу" скасовують і оголошують торги, у яких АТ "Укргазвидобування" встановлює неконкурентні терміни виконання контрактів.

"Для того, щоб не допустити конкуренції, торги, в яких "Інтерпайп" не може перемогти – відміняють та оголошують нові, у яких встановлюють нереальні для будь якої компанії, що виготовляє та доставляє труби в Україну терміни поставки.

Для прикладу, можемо дослідити щойно оголошені процедури закупівлі обсадної труби діаметром 244 мм. (Номери в Прозорро UA-2024-01-18-012700-a, UA-2024-01-18-015851-a, UA-2024-01-18-014403-a, UA-2024-01-18-015376-a). По цих торгах встановлені "драконівські" терміни виготовлення та поставки товару в 90 та 120 днів з дати укладання договорів", - пише експерт.

Як повідомляли ЗМІ, НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактом купівлі за завищеним цінами труб Інтерпайпу компанією "Укрнафта". Минулого тижня в офісі компанії НАБУ провело обшуки.