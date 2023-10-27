медведчук, вероятно, стал владельцем яхты за более 9,6 млн долларов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Подозреваемый в госизмене экс-нардеп виктор медведчук, который после обмена на защитников Мариуполя, оказался в рф, вероятно, стал владельцем новой яхты, стоимостью около 900 млн рублей (9,6 млн долларов). Об этом пишет российское издание «Верстка», сообщает УНН.
Детали
Как пишут российские журналисты, медведчук купил новую скоростную яхту Pershing 9X почти за 900 миллионов рублей (примерно 9 678 879 долларов).
Производитель называет эту модель “истребителем”. На борту 28-метрового судна имеется четыре каюты с 8 спальными местами, при этом яхта может вместить до 20 гостей.
“Как следует из таможенных данных, которые имеются в распоряжении редакции, судно под названием Amore Mio совсем новое — его спустили на воду в 2023 году. российскую таможню оно прошло 26 июля. Яхта подошла к российским водам под флагом Палау, при этом ее отправителем значится компания Lavel Fzco из ОАЭ”, — сообщается в материале.
Добавим
росСМИ сообщило, что получателем яхты в россии указано АО “Ренессанс”. Согласно аудиторскому заключению от 24 февраля 2021 года, бенефициарным владельцем компании была гражданка Украины Оксана Марченко — жена медведчука.
Интересно, что для преодоления таможенных преград, был оформлен “временный ввоз” яхты. Эту процедуру используют, когда пребывание товара на таможенной территории нецелесообразно на постоянной основе. К тому же это частично освобождает декларанта от уплаты таможенных платежей.
Ранее у медведчука была другая яхта, и в десятки раз дороже — 92-метровая Royal Romance ориентировочной стоимостью 8 млрд грн (210 млн долл.). В 2022 году после ареста судна хорватской полицией, впоследствии суд передал ее АРМА.
Как писал УНН, яхту “Royal Romance” могут продать уже до конца этого года.