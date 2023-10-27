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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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медведчук, вероятно, стал владельцем яхты за более 9,6 млн долларов - СМИ

Киев • УНН

 • 100135 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Подозреваемый в госизмене экс-нардеп виктор медведчук, который после обмена на защитников Мариуполя, оказался в рф, вероятно, стал владельцем новой яхты, стоимостью около 900 млн рублей (9,6 млн долларов). Об этом пишет российское издание «Верстка», сообщает УНН.

медведчук, вероятно, стал владельцем яхты за более 9,6 млн долларов - СМИ

Детали

Как пишут российские журналисты, медведчук купил новую скоростную яхту Pershing 9X почти за 900 миллионов рублей (примерно 9 678 879 долларов).

Производитель называет эту модель “истребителем”. На борту 28-метрового судна имеется четыре каюты с 8 спальными местами, при этом яхта может вместить до 20 гостей.

“Как следует из таможенных данных, которые имеются в распоряжении редакции, судно под названием Amore Mio совсем новое — его спустили на воду в 2023 году. российскую таможню оно прошло 26 июля. Яхта подошла к российским водам под флагом Палау, при этом ее отправителем значится компания Lavel Fzco из ОАЭ”, — сообщается в материале.

Добавим

росСМИ сообщило, что получателем яхты в россии указано АО “Ренессанс”. Согласно аудиторскому заключению от 24 февраля 2021 года, бенефициарным владельцем компании была гражданка Украины Оксана Марченко — жена медведчука.

Интересно, что для преодоления таможенных преград, был оформлен “временный ввоз” яхты. Эту процедуру используют, когда пребывание товара на таможенной территории нецелесообразно на постоянной основе. К тому же это частично освобождает декларанта от уплаты таможенных платежей.

Ранее у медведчука была другая яхта, и в десятки раз дороже — 92-метровая Royal Romance ориентировочной стоимостью 8 млрд грн (210 млн долл.). В 2022 году после ареста судна хорватской полицией, впоследствии суд передал ее АРМА.

Как писал УНН, яхту “Royal Romance” могут продать уже до конца этого года.

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