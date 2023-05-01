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Керівник АРМА розповів, коли зможуть продати арештовану яхту Медведчука

Керівник АРМА розповів, коли зможуть продати арештовану яхту Медведчука

Київ • УНН

 • 1049028 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Яхту “Royal Romance”, яка належить підозрюваному у держзраді екснардепу Віктору Медведчуку, можуть продати вже до кінця цього року. Про це в інтерв’ю УНН розповів т. в. о. Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Дмитро Жоравович.

Деталі

За його словами, випадок з арештом цієї яхти є винятковим. Наразі процес реалізації активів, що перебувають закордоном, не врегульований законодавством, а тому необхідно вносити до нього певні зміни.

Цитата

“Нам передали її (яхту “Royal Romance”, - ред.) для реалізації, але вона фізично перебуває за кордоном, в одному з хорватських портів. Це унікальний випадок, який немає аналогів ні в українській, ні в міжнародній практиці. Ми спільно з ОГПУ відразу розробили дорожню карту управління цим активом, і на сьогодні вже пройшли досить складний шлях – від визнання хорватською стороною рішення українського суду до огляду судна нашими співробітниками в Хорватії. Найбільшою проблемою наразі є механізм продажу яхти, адже отримати за неї належну суму можливо тільки за кордоном, організувавши продаж на відомих міжнародних аукціонах. Однак такої можливості не передбачено нашим законодавством. Ми розробили необхідні зміни до нормативно-правових актів, на даний момент чекаємо погодження деяких міністерств.

Водночас, щоб не втрачати час, ми вивчили ринок, який є досить вузьким та специфічним, провели ряд консультацій та налагодили взаємодію з авторитетними аукціонами та брокерами із США, Франції, Монако, ОАЕ. Тож затримка тільки за погодженням змін до нормативних актів”, - зазначив очільник АРМА.

Він додав, що за відсутності додаткових перешкод цей процес можна фіналізувати до кінця поточного року.

Разом з тим, Дмитро Жоравович зауважив, що раніше озвучена правоохоронцями вартість яхти у 200 млн дол. може змінитися. Реальна вартість буде встановлена після проведення оцінки, яка буде здійснена іноземним майданчиком. На неї впливають низка чинників: технічний стан, наявність технічної документації тощо.

Нагадаємо

11 квітня 2022 року Офіс Генпрокурора повідомив, про передачу до АРМА яхти Медведчука, яка була заарештована в рамках розслідування кримінального провадження щодо держзради екснардепа.. Судно перебуває у порту м. Рієка в Хорватії.

У грудні минулого року хорватський суд постановив продати яхту на аукціоні задля збереження її економічної вартості. 

Раніше

8 жовтня 2021 року народному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру щодо державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. 12 жовтня йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з-під якого він втік після початку повномасштабної війни. 

У квітні минулого року СБУ затримала Віктора Медведчука, після чого його відправили під варту. У вересні його передали росії в рамках обміну полоненими. Разом з тим, в СБУ зазначили, що це не зашкодить подальшому розгляду його справи в суді.

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