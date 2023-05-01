Руководитель АРМА рассказал, когда смогут продать арестованную яхту Медведчука

Детали

По его словам, случай с арестом этой яхты является исключительным. Сейчас процесс реализации активов, находящихся за рубежом, не урегулирован законодательством, а потому необходимо вносить в него определенные изменения.

Цитата

“Нам передали ее (яхту “Royal Romance”, - ред.) для реализации, но она физически находится за границей, в одном из хорватских портов. Это уникальный случай, который не имеет аналогов ни в украинской, ни в международной практике. Мы совместно с ОГПУ сразу разработали дорожную карту управления этим активом, и на сегодня уже прошли достаточно сложный путь – от признания хорватской стороной решения украинского суда до осмотра судна нашими сотрудниками в Хорватии. Самой большой проблемой сейчас является механизм продажи яхты, ведь получить за нее причитающуюся сумму возможно только за рубежом, организовав продажу на известных международных аукционах. Однако такая возможность не предусмотрена нашим законодательством. Мы разработали необходимые изменения в нормативно-правовые акты, на данный момент ждем согласования некоторых министерств.

В то же время, чтобы не терять время, мы изучили рынок, который является достаточно узким и специфическим, провели ряд консультаций и наладили взаимодействие с авторитетными аукционами и брокерами из США, Франции, Монако, ОАЭ. Поэтому задержка только за согласованием изменений в нормативные акты”, - отметил глава АРМА.

Он добавил, что при отсутствии дополнительных препятствий этот процесс можно финализировать до конца текущего года.

Вместе с тем, Дмитрий Жоравович отметил, что ранее озвученная правоохранителями стоимость яхты в 200 млн долл. может измениться. Реальная стоимость будет установлена после проведения оценки, которая будет осуществлена иностранной площадкой. На нее влияют ряд факторов: техническое состояние, наличие технической документации и т.д.

Напомним

11 апреля 2022 года Офис Генпрокурора сообщил, о передаче в АРМА яхты Медведчука, которая была арестована в рамках расследования уголовного производства по госизмене экс-нардепа. Судно находится в порту г. Риека в Хорватии.

В декабре прошлого года хорватский суд постановил продать яхту на аукционе для сохранения ее экономической стоимости.

Ранее

8 октября 2021 года народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. 12 октября ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, из-под которого он сбежал после начала полномасштабной войны.

В апреле прошлого года СБУ задержала Виктора Медведчука, после чего его отправили под стражу. В сентябре его передали россии в рамках обмена пленными. Вместе с тем, в СБУ отметили, что это не помешает дальнейшему рассмотрению его дела в суде.