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The Guardian

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медведчук, ймовірно, став власником яхти за понад 9,6 млн доларів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 100135 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Підозрюваний у держзраді екснардеп віктор медведчук, який після обміну на захисників Маріуполя, опинився в рф, ймовірно, став власником нової яхти, вартістю близько 900 млн рублів (9,6 млн доларів). Про це пише російське видання «Верстка», повідомляє УНН.

медведчук, ймовірно, став власником яхти за понад 9,6 млн доларів - ЗМІ

Деталі

Як пишуть російські журналісти, медведчук купив нову швидкісну яхту Pershing 9X майже за 900 мільйонів рублів (приблизно 9 678 879 доларів).

Виробник називає цю модель “винищувачем”. На борту 28-метрового судна є чотири каюти з 8 спальними місцями, при цьому яхта може вмістити до 20 гостей.

“Як випливає з митних даних, які є в розпорядженні редакції, судно під назвою Amore Mio зовсім нове — його спустили на воду 2023 року. російську митницю воно пройшло 26 липня. Яхта підійшла до російських вод під прапором Палау, при цьому її відправником значиться компанія Lavel Fzco з ОАЕ”, — повідомляється у матеріалі.

Додамо

росЗМІ повідомило, що одержувачем яхти в росії вказано АТ “Ренесанс”. Згідно з аудиторським висновком від 24 лютого 2021 року, бенефіціарним власником компанії була громадянка України оксана марченко — дружина медведчука.

Цікаво, що для подолання митних перепинів, було оформлено “тимчасове ввезення” яхти. Цю процедуру використовують, коли перебування товару на митній території недоцільне на постійній основі. До того ж це частково звільняє декларанта від сплати митних платежів.

Раніше у медведчука була інша яхта, і в десятки разів дорожча — 92-метрова Royal Romance орієнтованою вартістю 8 млрд грн (210 млн дол.). В 2022 році після арешту судна хорватською поліцією, згодом суд передав її АРМА.

Як писав УНН, яхту “Royal Romance” можуть продати вже до кінця цього року.

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