Медведчук и Суркис начали давить на НАПК - журналисты

По его словам, цель давления - в любой способ "сбить" Андрея Павелко с должности Президента Федерации футбола Украины.

"Кремлевской мафии сейчас, как никогда, надо максимально влиять на все процессы в Украине, чтобы удерживать контроль над направлениям, которые россияне привыкли в течение десятков лет контролировать. Сейчас идет речь о спорте, а именно о самой жирной его отрасли - футболе.

Как известно, президентом Федерации футбола Украины является Андрей Павелко. Когда нашим "восточным" партнерам с Павелко не удалось договориться, было принято решение, каким-либо образом "сбить" этого человека с занимаемой должности, путем публичного давления и поменять на своего (подконтрольного).

Для достижения цели "путинский клан" выбрал несколько направлений, привлекая к сотрудничеству некоторые СМИ и отдельных журналистов", - отмечает Реведжук.

Журналист проанализировал содержание угроз и политического давления на НАПК.

Соответственно, основные заказные тезисы, которые распространяются в СМИ против НАПК и Павелко следующие, констатирует Реведжук.

"1. "Проверку декларации Павелко (проводят - ред.) уже почти три месяца, хотя по закону на это дается два месяца".

2. "Они нашли уже, по разным данным, около 12 нарушений, составили протоколы, но затягивают дело и не передают их дальше в НАБУ и в суд. Это говорит о том, что глава НАПК Мангул - ручной, делает это в интересах Павелко, который, в свою очередь, подчиняется АП и руководит бюджетным комитетом в Раде".

3. "Вопрос - когда будут результаты проверки, когда будут переданы протоколы и т.д. То есть нам нужно к выходу его из отпуска подогреть эту тему. Посыл к Мангулу - (не - ред.) повторяй ошибок своей предшественницы, не будь инструментом в руках АП, честно делай свою работу и т.д."

4. "Доходы Павелко не соответствуют его расходам. Это то, на чем он, по идее, погорит. Уже есть дело в НАБУ, сейчас еще эти 12 протоколов", - приводит примеры заказной дискредитации журналист.

Поэтому, Реведжук предупредил, что перечисленные тезисы и другой подобный "вброс" идут от господ Медведчука и Суркиса.

Он также обратился к Генеральной прокуратуре Украины и Службе безопасности Украины с требованием "обратить внимание" на описанную ситуацию.

Как писал УНН, президент ФФУ Андрей Павелко ранее самостоятельно призвал НАПК проверить его деятельность на предмет наличия конфликта интересов.

Впоследствии в УЕФА заявили, что конфликта интересов в работе Павелко нет.