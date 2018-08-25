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Медведчук та Суркіс почали тиснути на НАЗК - журналісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Віктор Медведчук і Григорій Суркіс розгорнули брудну кампанію проти голови НАЗК Олександра Мангула. Про це на власній сторінці у Facebook повідомив журналіст, Голова Правління Першої української незалежної медіа платформи Роман Реведжук, передає УНН.

Медведчук та Суркіс почали тиснути на НАЗК - журналісти

За його словами, мета тиску — у будь-який спосіб "збити" Андрія Павелка з посади Президента Федерації футболу України.

“Кремлівській мафії зараз, як ніколи, треба максимально впливати на всі процеси в Україні, щоб утримувати контроль над напрямками, які росіяни звикли продовж десятків років контролювати. Зараз йде мова про спорт, а саме про найжирнішу його галузь — футбол.

Як відомо, президентом федерації футболу України є Андрій Павелко. Коли нашим "східним" партнерам з Павелком не вдалося домовитись, було прийняте рішення, будь-яким чином "збити" цю людину з займаної посади, шляхом публічного тиску і поміняти на свою (підконтрольну).

Задля досягнення мети "путінський клан" обрав декілька напрямків, залучивши до співпраці деякі ЗМІ та окремих журналістів”, — зазначає Реведжук.

Журналіст проаналізував зміст погроз і політичного тиску на НАЗК.

Відповідно, основні замовні тези, які ширяться у ЗМІ проти НАЗК і Павелка наступні, констатує Реведжук.

“1. “Перевірку декларації Павелка (проводять - ред.) вже майже три місяці, хоча за законом на це дається два місяці”.

2. “Вони знайшли вже, за різними даними, близько 12 порушень, склали протоколи, але затягують справу і не передають їх далі в НАБУ і в суд. Це говорить про те, що глава НАЗК Мангул — ручний, робить це в інтересах Павелка, який, в свою чергу, підпорядковується АП і керує бюджетним комітетом у Раді”.

3. “Питання — коли будуть результати перевірки, коли будуть передані протоколи і т.д. Тобто нам потрібно до виходу його з відпустки підігріти цю тему. Посил до Мангула — (не - ред.) повторюй помилок своєї попередниці, не будь інструментом в руках АП, чесно роби свою роботу і т.д.”

4. “Доходи Павелка не відповідають його витратам. Це те, на чому він по ідеї погорить. Вже є справа в НАБУ, зараз ще ці 12 протоколів”, — наводить приклади замовної дискредитації журналіст.

Тож, Реведжук попередив, що перераховані тези та інші схожі “вкиди” йдуть від панів Медведчука та Суркіса.

Він також звернувся до Генеральної прокуратура України і Служби безпеки України з вимогою “звернути увагу” на описану ситуацію.

Як писав УНН, президент ФФУ Андрій Павелко раніше самостійно закликав НАЗК перевірити його діяльність на предмет наявності конфлікту інтересів.

Згодом в УЄФА заявили, що конфлікту інтересів у роботі Павелка немає.

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