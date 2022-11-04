McDonald's возобновляет работу в Ровно
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сеть ресторанов McDonald’s возобновляет работу в Ровно, сообщили на странице компании в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Ждем вас в заведении в ТРЦ Злата Плаза, ул. Борисенко, 1", - сообщили в компании.
Так, МакДональдз работает с 9 до 21 часа, во время воздушной тревоги не работает.
Дополнение
Сеть McDonald's начала поэтапное открытие ресторанов с конца сентября. 20 сентября открылись первые три ресторана в Киеве.
McDonald's закрылся в Украине из-за полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.