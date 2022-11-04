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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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McDonald's відновлює роботу в Рівному

McDonald's відновлює роботу в Рівному

Київ • УНН

 • 230705 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Мережа ресторанів McDonald’s відновлює роботу в Рівному, повідомили на сторінці компанії у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Чекаємо вас у закладі в ТРЦ Злата Плаза, вул. Борисенка, 1", - повідомили у компанії.

Так, МакДональдз працює з 9 до 21 години, під час повітряної тривоги не працює.

Доповнення

Мережа McDonald's розпочала поетапне відкриття ресторанів з кінця вересня. 20 вересня відкрилися перші три ресторани в Києві.

McDonald's закрився в Україні через повномасштабне вторгнення росії у лютому 2022 року.

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