McDonald's відновлює роботу в Рівному
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Мережа ресторанів McDonald’s відновлює роботу в Рівному, повідомили на сторінці компанії у Facebook, пише УНН.
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"Чекаємо вас у закладі в ТРЦ Злата Плаза, вул. Борисенка, 1", - повідомили у компанії.
Так, МакДональдз працює з 9 до 21 години, під час повітряної тривоги не працює.
Доповнення
Мережа McDonald's розпочала поетапне відкриття ресторанів з кінця вересня. 20 вересня відкрилися перші три ресторани в Києві.
McDonald's закрився в Україні через повномасштабне вторгнення росії у лютому 2022 року.