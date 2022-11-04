McDonald's відновлює роботу в Рівному

Деталі

"Чекаємо вас у закладі в ТРЦ Злата Плаза, вул. Борисенка, 1", - повідомили у компанії.

Так, МакДональдз працює з 9 до 21 години, під час повітряної тривоги не працює.

Доповнення

Мережа McDonald's розпочала поетапне відкриття ресторанів з кінця вересня. 20 вересня відкрилися перші три ресторани в Києві.

McDonald's закрився в Україні через повномасштабне вторгнення росії у лютому 2022 року.