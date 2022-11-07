McDonald's открыл новое заведение в Киевской области

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"Ресторан имеет удобное расположение для заказов на McDrive по дороге за город: Киевская область, с. Лесники, ул. Ватутина, 170А. Рассчитан на 111 мест в зале и 136 на террасе. Имеет 10 терминалов самообслуживания для заказа в зале", – говорится в сообщении.

Напомним

После перерыва из-за полномасштабного вторжения россии McDonald's начал поэтапно открывать свои рестораны в Украине. 20 сентября на доставку заработали три ресторана в Киеве.