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McDonald's відкрив новий заклад на Київщині

McDonald's відкрив новий заклад на Київщині

Київ • УНН

 • 452889 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відкрила новий заклад у селі Лісники Київської області. Про це повідомила пресслужба компанії, інформує УНН.

Цитата

"Ресторан має зручне розташування для замовлень на McDrive дорогою за місто: Київська область, с. Лісники, вул. Ватутіна, 170А. Розрахований на 111 місць у залі та 136 на терасі. Має 10 терміналів самообслуговування для замовлення в залі", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Після перерви через повномасштабне вторгнення росії McDonald's почав поетапно відкривати свої ресторани в Україні. 20 вересня на доставку запрацювали три ресторани в Києві.

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