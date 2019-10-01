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МБК "Николаев" усилился чемпионом Финляндии

Киев • УНН

 • 9416 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Состав МБК "Николаев" пополнился легионером, американским центровым Кервин Бристолом, сообщает УНН со ссылкой на МБК "Николаев".

МБК "Николаев" усилился чемпионом Финляндии

31-летний "бигмен" ростом 208 см в сезоне 2013-2014 уже выступал за николаевский клуб. В том году Кервин был лидером в сезоне по подборам (12,5 за игру), был признан лучшим игроком защиты и лучшим форвардом. После американец успел поиграть и за рубежом: в России, Польше, Финляндии (где стал чемпионом 2017 в составе "Катайи"), и в чемпионате Украины за клуб "БИПА" из Одессы и киевский "Будивельник".

Заметим, что прошлый сезон американец гаитянского происхождения провел за "Лондон Лайонс", где за 23 минуты набирал 6,5 очков, 7 подборов и 1,7 блок-шота за матч.

Добавим, что в составе клуба "Полжела" Бристол становился MVP чемпионата Словении.

Украинские Национальные Новости

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