МБК "Миколаїв" підсилився чемпіоном Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Склад МБК "Миколаїв" поповнився легіонером, американським центровим Кервіном Брістолом, повідомляє УНН з посиланням на МБК "Миколаїв".
31-річний "бігмен" зі зростом 208 см в сезоні 2013-2014 вже виступав за миколаївський клуб. Того року Кервін був лідером в сезоні за підбираннями (12,5 за гру), був визнаний найкращим гравцем захисту та найкращим форвардом. Після американець встиг пограти і за кордоном: в Росії, Польщі, Фінляндії (де став чемпіоном 2017 у складі "Катайї"), і в чемпіонаті України за клуб "БІПА" з Одеси та київський "Будівельник".
Зауважимо, що минулий сезон американець гаїтянського походження провів за "Лондон Лайонс", де за 23 хвилини набирав 6,5 очок, 7 підбирань та 1,7 блок-шоти за матч.
Додамо, що у складі клубу "Полжела" Брістол ставав MVP чемпіонату Словенії.