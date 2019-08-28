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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119955 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130610 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121616 просмотра

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Мать убитого в Донецкой области военного хочет взыскать с РФ более 1,6 млн гривен компенсации

Мать убитого в Донецкой области военного хочет взыскать с РФ более 1,6 млн гривен компенсации

Киев  •  УНН

 • 11830 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Овидиопольский районный суд Одесской области поступил иск о возмещении морального вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в более 1,6 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Судебную власть Украины.

"Размер морального вреда в сумме 1 684 200 (один миллион шестьсот восемдесят четыре двести) грн, что по официальному курсу Национального Банка Украины по состоянию на день подписания искового заявления составляет 60 000,00 (шестьдесят тысяч) евро, был установлен истцом с учетом характера и объема причиненных нравственных страданий. Определяя размер причиненного ей вреда женщина руководствовалась практикой Европейского суда по правам человека по аналогичным вопросам, в частности решения: "Хачукаевы против России", "Сагаева и другие против России", "Исламова против России", "Султыгов и другие против России ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в обоснование требований истец указала, что при выполнении долга военной службы 7 августа 2014 года в составе тактической Группировки "Граница" Государственной пограничной службы Украины в районе кургана "Саур-Могила" Шахтерского района Донецкой области ее сын попал под обстрел вооруженных формирований Российской Федерации, в результате которого получил несовместимые с жизнью осколочные ранения, ставшие причиной его гибели.

Напомним, в 2018 году вдова убитого на Донбассе военного хотела взыскать с РФ 180 тыс. евро компенсации.

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