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Массированная атака рф привела к аварийным отключениям света в части Ровенской области - ОВА

Массированная атака рф привела к аварийным отключениям света в части Ровенской области - ОВА

Киев  •  УНН

 • 6474 просмотра

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Из-за утренней атаки рф на энергетическую систему Украины возникли аварийные отключения в нескольких громадах Ривненской области. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В Ровенской области из-за очередной массированной атаки рф на энергетику Украины возникли аварийные отключения электроэнергии у части абонентов, сообщил в среду глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Почти 3 часа утром продолжалась воздушная тревога в Ровенской области. Никаких повреждений и разрушений инфраструктуры в области зафиксировано не было. Впрочем, в связи с масштабной атакой на энергетику государства возникли аварийные отключения электроэнергии у части абонентов Ровенской области, в частности, в Здолбуновской, Острожской, Клеванской громадах", - написал Коваль.

По его словам, сейчас энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет в дома жителей области.

В Украине введены графики экстренных отключений электроэнергии25 дек. 2024, 04:46 • 18157 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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