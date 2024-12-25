Массированная атака рф привела к аварийным отключениям света в части Ровенской области - ОВА

В Ровенской области из-за очередной массированной атаки рф на энергетику Украины возникли аварийные отключения электроэнергии у части абонентов, сообщил в среду глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.

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"Почти 3 часа утром продолжалась воздушная тревога в Ровенской области. Никаких повреждений и разрушений инфраструктуры в области зафиксировано не было. Впрочем, в связи с масштабной атакой на энергетику государства возникли аварийные отключения электроэнергии у части абонентов Ровенской области, в частности, в Здолбуновской, Острожской, Клеванской громадах", - написал Коваль.

По его словам, сейчас энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет в дома жителей области.

В Украине введены графики экстренных отключений электроэнергии