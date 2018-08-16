Масштабное ДТП на Запорожье: сегодня защита обжалует арест водителя "КамАЗа"

"Апелляционный суд Запорожской области сообщает, что поступила и назначена к рассмотрению апелляционная жалоба защитника Елены Усовой, которая действует в интересах подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц), на решение следственного судьи Орджоникидзевского районного суда г. Запорожье от 11.08.2018 года, которым удовлетворено ходатайство следователя и относительно гражданина Щ. применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней до 08.10.2018 года без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Так, заседание назначили на сегодня, 16 августа, в 16:20.

Напомним, 10 августа 2018 на трассе "Харьков-Севастополь" в Запорожской области произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых пятеро детей. Еще 12 человек получили травмы. Впоследствии суд взял под стражу водителя "КамАЗа", подозреваемого в совершении ДТП.