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Масштабное ДТП на Запорожье: сегодня защита обжалует арест водителя "КамАЗа"

Киев • УНН

 • 8189 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Апелляционный суд Запорожской области назначил к рассмотрению апелляционную жалобу защитника водителя грузовика, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, из-за которого погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает УНН.

Масштабное ДТП на Запорожье: сегодня защита обжалует арест водителя "КамАЗа"

"Апелляционный суд Запорожской области сообщает, что поступила и назначена к рассмотрению апелляционная жалоба защитника Елены Усовой, которая действует в интересах подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц), на решение следственного судьи Орджоникидзевского районного суда г. Запорожье от 11.08.2018 года, которым удовлетворено ходатайство следователя и относительно гражданина Щ. применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней до 08.10.2018 года без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Так, заседание назначили на сегодня, 16 августа, в 16:20.

Напомним, 10 августа 2018 на трассе "Харьков-Севастополь" в Запорожской области произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых пятеро детей. Еще 12 человек получили травмы. Впоследствии суд взял под стражу водителя "КамАЗа", подозреваемого в совершении ДТП.

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