Масштабна ДТП на Запоріжжі: сьогодні захист оскаржуватиме арешт водія "КамАЗу"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Апеляційний суд Запорізької області призначив до розгляду апеляційну скаргу захисника водія вантажівки, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, через яку загинули шестеро людей. Про це повідомили у прес-службі суду, передає УНН.
"Апеляційний суд Запорізької області повідомляє, що надійшла та призначена до розгляду апеляційна скарга захисника Олени Усової, яка діє в інтересах підозрюваного, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб), на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 11.08.2018 року, якою задоволено клопотання слідчого та до громадянина Щ. застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 08.10.2018 року без визначення розміру застави", - йдеться в повідомленні.
Так, засідання призначили на сьогодні, 16 серпня, о 16:20.
Нагадаємо, 10 серпня 2018 року на трасі "Харків-Севастополь" у Запорізькій області сталося зіткнення вантажного автомобіля "КамАЗ" з мікроавтобусом. У результаті ДТП загинуло шестеро людей, серед яких п’ятеро дітей. Ще 12 осіб отримали травми. Згодом суд взяв під варту водія "КамАЗу", підозрюваного у скоєнні ДТП.