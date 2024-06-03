Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта
Киев • УНН
Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта.
Военнообязанные украинцы за рубежом, которые в определенный срок не обновят данные в приложении "Резерв+" и не вернутся в Украину стать на воинский учет в ТЦК и СП, должны отказаться от гражданства Украины. Такое заявление в эфире ток-шоу общественного "новый отсчет" сделала народный депутат Украины от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, пишет УНН.
Напомним, согласно постановлению Кабмина №563, военнообязанные мужчины, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу на срок более 3 месяцев, до 16 июня должны лично приехать в Украину и прийти в ТЦК, чтобы встать на воинский учет.
Обсуждая это постановление, Марьяна Безуглая сказала, что его выполнение или невыполнение будет упираться в волю каждого человека и не будет нести за собой правовых последствий. В ответ народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко опровергла это утверждение: ведь если военнообязанный не обновит данные и не станет на воинский учет, в Украине он будет объявлен в розыск и открыто уголовное производство.
На это Марьяна Безуглая сказала: "Окей, хорошо, пусть сдает украинский паспорт и берет другой". На вопрос Юлии Клименко, готова ли она в результате этого постановления потерять 11 миллионов наших граждан, Безуглая переспросила: "А они наши?".
"Наши. Это наши граждане. Двадцать лет они присылали в Украину 18 млрд долларов ежегодно. Это наши гастарбайтеры, которые кормили вас в том числе налогами. Они не вывозили свои семьи, а сюда слали деньги. 18 млрд – это в десять раз больше, чем нам дают международные организации", – заявила Юлия Клименко.
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