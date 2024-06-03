Мар'яна Безугла пропонує відмовитись від 11 млн українців за кордоном: Нехай здають паспорти
Київ • УНН
Мар'яна Безугла пропонує відмовитись від 11 млн українців за кордоном: Нехай здають паспорти.
Військовозобов’язані українці за кордоном, які у визначений термін не оновлять дані у застосунку "Резерв+" і не повернуться в Україну стати на військовий облік в ТЦК та СП, мають відмовитись від громадянства України. Таку заяву в ефірі токшоу Суспільного "Новий відлік" зробила народна депутатка України від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, пише УНН.
Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну №563, військовозобов'язані чоловіки, яких було знято з військового обліку через виїзд за кордон на строк понад 3 місяці, до 16 червня мають особисто приїхати в Україну та прийти до ТЦК, щоб стати на військовий облік.
Обговорюючи цю постанову, Мар’яна Безугла сказала, що її виконання чи невиконання впиратиметься у волю кожної людини і не нестиме за собою правових наслідків. У відповідь народна депутатка від "Голосу" Юлія Клименко спростувала це твердження: адже якщо військовозобов'язаний не оновить дані і не стане на військовий облік, в Україні його буде оголошено у розшук і відкрите кримінальне провадження.
На це Мар’яна Безугла сказала: "Окей, добре, нехай здає український паспорт і бере інший". На питання Юлії Клименко, чи готова вона внаслідок цієї постанови втратити 11 мільйонів наших громадян, Безугла перепитала: "А вони наші?".
"Наші. Це наші громадяни. Двадцять років вони надсилали в Україну 18 млрд доларів щорічно. Це наші гастарбайтери, які годували вас у тому числі податками. Вони не вивозили свої сім’ї, а сюди слали гроші. 18 млрд – це в десять разів більше, ніж нам дають міжнародні організації", – заявила Юлія Клименко.