"Марш на Крым" перенесли из-за пандемии COVID-19 - Чубаров

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64638 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76406 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 89730 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87665 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104255 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87683 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102929 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105933 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130985 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130333 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 11:59 • 103822 просмотра
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5 марта, 08:47 • 107703 просмотра
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"Марш на Крым" перенесли из-за пандемии COVID-19 - Чубаров

"Марш на Крым" перенесли из-за пандемии COVID-19 - Чубаров

Киев  •  УНН

 • 14226 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. "Марш на Крым" перенесли на неопределенное время из-за пандемии COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

"Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" - организованное шествие с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года. При этом новая дата проведения международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Чубаров заверил, что штаб продолжит подготовку к акции в "режиме удаленного общения и в формате локальных встреч".

Напомним, ранее крымские татары запланировали массовое пересечение админграницы с оккупированным Крымом.

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