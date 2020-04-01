"Марш на Крым" перенесли из-за пандемии COVID-19 - Чубаров
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. "Марш на Крым" перенесли на неопределенное время из-за пандемии COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.
"Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" - организованное шествие с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года. При этом новая дата проведения международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.
Чубаров заверил, что штаб продолжит подготовку к акции в "режиме удаленного общения и в формате локальных встреч".
Напомним, ранее крымские татары запланировали массовое пересечение админграницы с оккупированным Крымом.