"Манчестер Сити" Зинченко стал пятикратным обладателем Суперкубка Англии

Номинальные гости “Уэмбли” с первых же минут убрали мяч и инициативу в свои руки, отметившись несколькими острыми ударами из-за пределов штрафной. Ждать гола долго не пришлось. На 13-й минуте простой забег Фодена из глубины поля смутил линию обороны “синих”, которая разбежалась в разные стороны. Юный полузащитник “Сити” выкатил мяч на линию штрафной на Агуэро, который бильярдным ударом положил мяч в правый от Кабальеро угол.

Тринадцатой минута второй половины встречи также оказалась счастливой для подопечных Гвардиолы. Стоунз перехватил мяч перед своей штрафной и организовал атаку “горожан” 5 в 4 Бернарду Силва от линии штрафной отдал классную передачу за спину Луису на ход Агуэро, который в касание переиграл Кабальеро, пробив низом — 2:0.

Стоит отметить, что украинец Александр Зинченко не попал в заявку “Манчестер Сити”.

Добавим, самым титулованным клубом по количеству Суперкубков Англии остался “Манчестер Юнайтед” — 21.