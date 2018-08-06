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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 17778 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 79007 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119167 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127036 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166409 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152364 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

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"Манчестер Сити" Зинченко стал пятикратным обладателем Суперкубка Англии

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КИЕВ. 6 августа. УНН. В матче за Суперкубок Англии “Челси” ничего не смогли противопоставить “Манчестер Сити”, дублем в составе которого отличился Серхио Агуэро. Об этом сообщает сайт лондонцев, передает УНН.

Номинальные гости “Уэмбли” с первых же минут убрали мяч и инициативу в свои руки, отметившись несколькими острыми ударами из-за пределов штрафной. Ждать гола долго не пришлось. На 13-й минуте простой забег Фодена из глубины поля смутил линию обороны “синих”, которая разбежалась в разные стороны. Юный полузащитник “Сити” выкатил мяч на линию штрафной на Агуэро, который бильярдным ударом положил мяч в правый от Кабальеро угол.

Тринадцатой минута второй половины встречи также оказалась счастливой для подопечных Гвардиолы. Стоунз перехватил мяч перед своей штрафной и организовал атаку “горожан” 5 в 4 Бернарду Силва от линии штрафной отдал классную передачу за спину Луису на ход Агуэро, который в касание переиграл Кабальеро, пробив низом — 2:0.

Стоит отметить, что украинец Александр Зинченко не попал в заявку “Манчестер Сити”.

Добавим, самым титулованным клубом по количеству Суперкубков Англии остался “Манчестер Юнайтед” — 21.

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