"Манчестер Сіті" Зінченка став п'ятикратним володарем Суперкубку Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У матчі за Суперкубок Англії “Челсі” нічого не змогли протиставити “Манчестер Сіті”, дублем у складі якого відзначився Серхіо Агуеро. Про це повідомляє сайт лондонців, передає УНН.
Номінальні гості “Вемблі” з перших же хвилин прибрали м’яч і ініціативу до своїх рук, відзначившись кількома гострими ударами з-за меж штрафного. Чекати голи довго не довелося. На 13-й хвилині простий забіг Фодена з глибини поля збентежив лінію оборони “синіх”, яка розбіглася в різні боки. Юний півзахисник “Сіті” викотив м’яч на лінію штрафного на Агуеро, який більярдним ударом поклав м’яч у правий від Кабальєро кут.
13-а хвилина другої половини зустрічі також виявилася щасливою для підопічних Гвардіоли. Стоунз перехопив м’яч перед своєю штрафною і організував атаку “городян” 5 в 4. Бернарду Сілва від лінії штрафного віддав класну передачу за спину Луїсу на хід Агуеро, який в дотик переграв Кабальєро, пробивши низом — 2:0.
Варто зазначити, що українець Олександр Зінченко не потрапив в заявку “Манчестер Сіті”.
Додамо, найбільш титулованим клубом за кількістю Суперкубків Англії залишився “Манчестер Юнайтед” — 21.