Мальта заступила на пост председателя Совета ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Председательство в Совете Евросоюза с 1 января переходит по ротации Мальте. Главной темой ближайших месяцев станет обсуждение новой системы предоставления убежища в ЕС, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Мальта занимает по ротации пост председателя Совета Европейского Союза на следующие полгода с воскресенья, 1 января. Ожидается, что в ближайшие месяцы главной темой Евросоюза будет поиск компромисса в дискуссиях по новой системе предоставления убежища в ЕС, в частности о том, как в будущем должны распределяться беженцы из стран - членов ЕС.
Последние полгода, начиная с июля 2016 года, Совет ЕС возглавляла Словакия. По плану, во второй половине 2017 председательства должно было перейти в Великобританию. Однако еще в июле новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила в адрес главы Евросовета Дональда Туска письмо, в котором отказывалась от председательства в Совете ЕС в связи с переговорами по Brexit.